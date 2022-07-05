Сбербанк предоставит АО АПРИ «Флай Плэннинг» финансирование объемом 10 млрд рублей для реализации новых строительных проектов в Челябинской и Свердловской областях. Соглашение об этом на выставке «Иннопром» подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и председатель совета директоров АО АПРИ «Флай Плэннинг» Алексей Овакимян.
При участии Сбербанка «Флай Плэннинг» построит 194 тысячи кв. метров жилья. В Челябинской области девелопер приступит ко второму этапу ЖК «Привилегия» — клубного поселка комфорт-класса на берегу Шершневского водохранилища. Также компания продолжит строительство ЖК «Парковый Премиум» в экологически чистом районе Челябинска. В Свердловской области девелопер сосредоточится на реализации первой очереди ЖК «45-й квартал» — комплексного проекта малоэтажного строительства.
«Сбербанк выступает не только как финансовый партнер, но и как поставщик передовых цифровых решений. В жилых комплексах будет установлена система контроля доступа с распознаванием лиц, разработанная Сбером. Это повысит комфорт и безопасность жилья и станет дополнительным стимулом для покупателей недвижимости», — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
«Все три строительные проекта подразумевают комплексное развитие территории — предусмотрены школы, детские сады, торговые и развлекательные объекты. Таким образом, благодаря сотрудничеству со Сбербанком будет построено качественное жилье с полноценной инфраструктурой», — прокомментировал председатель совета директоров АО АПРИ «Флай Плэннинг» Алексей Овакимян