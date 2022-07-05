Сбербанк профинансирует новые проекты челябинского девелопера «Флай Плэннинг» на 10 млрд рублей

Соглашение подписали на «Иннопроме»

Сбербанк предоставит АО АПРИ «Флай Плэннинг» финансирование объемом 10 млрд рублей для реализации новых строительных проектов в Челябинской и Свердловской областях. Соглашение об этом на выставке «Иннопром» подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и председатель совета директоров АО АПРИ «Флай Плэннинг» Алексей Овакимян.

При участии Сбербанка «Флай Плэннинг» построит 194 тысячи кв. метров жилья. В Челябинской области девелопер приступит ко второму этапу ЖК «Привилегия» — клубного поселка комфорт-класса на берегу Шершневского водохранилища. Также компания продолжит строительство ЖК «Парковый Премиум» в экологически чистом районе Челябинска. В Свердловской области девелопер сосредоточится на реализации первой очереди ЖК «45-й квартал» — комплексного проекта малоэтажного строительства.

«Сбербанк выступает не только как финансовый партнер, но и как поставщик передовых цифровых решений. В жилых комплексах будет установлена система контроля доступа с распознаванием лиц, разработанная Сбером. Это повысит комфорт и безопасность жилья и станет дополнительным стимулом для покупателей недвижимости», — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Все три строительные проекта подразумевают комплексное развитие территории — предусмотрены школы, детские сады, торговые и развлекательные объекты. Таким образом, благодаря сотрудничеству со Сбербанком будет построено качественное жилье с полноценной инфраструктурой», — прокомментировал председатель совета директоров АО АПРИ «Флай Плэннинг» Алексей Овакимян