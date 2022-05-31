Сбербанк отключат от международной системы SWIFT

Санкции ЕС не повлияют на операции на территории России

Накануне вечером главы стран Европейского союза обсуждали очередной пакет санкций против России. Ограничения накладываются из-за проведения военной специальной операции на Украине. Лидеры государств, входящих в ЕС, одобрили отключение от системы SWIFT Сбербанка.

SWIFT — это международная система обмена информацией и безналичными платежами между банками. Подключение к ней ведется в добровольном порядке, поскольку в работе банк может легко обойтись и без нее, работая напрямую с корреспондентскими счетами, открытыми в зарубежных банках.

В пресс-службе крупнейшего банка России сообщили, что работают как обычно, несмотря на новые санкции.

«Что это значит для нас с вами? Вот главное: мы работаем в штатном режиме — основные ограничения уже действуют; отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах; внутрироссийские операции не зависят от SWIFT — и будут проводиться банком в стандартном режиме», — сказано в сообщении пресс-службы Сбербанка.

ИА «Первое областное» уже подробно рассказывало о системе SWIFT и о том, как отключение от нее влияет на работу банков. С 12 марта под такими санкциями находятся финансовые организации ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ РФ.