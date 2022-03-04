Сбербанк опроверг слухи о несанкционированных списаниях денег

Пользователи могут настроить приложение на запрет покупок в интернете

В Сбербанке опровергли слухи о несанкционированных списаниях денег с приложения. Представители банка в телеграм-канале рассказали о новом фейке и объяснили, как настроить разрешение на покупки с сайтов или усилить безопасность в мобильном приложении.

В Сбербанке рассказали, что среди населения появился новый фейк: у пользователей приложения СберБанк Онлайн включилась функция автоматического снятия денег, уже подтверждены факты несанкционированных списаний.

Но на самом деле мобильное приложение защищено, никаких взломов не было.

«Вы сами можете настроить разрешение на списания по картам: установить полный запрет на покупки через интернет или только на покупки с сайтов, которые не запрашивают дополнительную аутентификацию плательщика по 3D-Secure», — пояснили представители банка.

А в информагентстве «Первое областное» эксперт рассказал, как сохранить сбережения при обвале рубля.