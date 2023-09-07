Сбер запустил в Челябинске сервис «Плати улыбкой»

Новые терминалы принимают оплату по биометрии

Erid: Kra246duY

Сбербанк начал устанавливать в торговых точках Челябинска POS-терминалы, принимающие оплату не только по картам и QR, но и по биометрии. Оплатить покупки с помощью новых устройств уже можно в аптеке «Областной аптечный склад» (ул. Сони Кривой, 69а), магазине «Мавт» (ул. Сони Кривой, 52) и сети магазинов «Котон Текстиль».

Воспользоваться сервисом оплаты улыбкой могут клиенты Сбера. Для его активации в приложении Сбербанк Онлайн необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру на кассе магазина. Оплата до 1000 рублей будет проходить автоматически, а для более дорогих покупок потребуется ввести код.

«Мы планируем установить в Челябинской области несколько тысяч платежных терминалов с технологией биометрии. Она значительно ускоряет процесс расчетов и позволяет оплачивать покупки, не используя карту или смартфон. При этом новые терминалы универсальны и поддерживают другие привычные способы платежей»,— комментирует управляющий челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

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