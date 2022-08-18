Сбер выяснил, на что южноуральцы тратят деньги с кредитных карт

На первом месте в списке расходов — одежда и обувь

Аналитики Сбербанка провели исследование и выяснили, какие покупки чаще всего совершали жители Южного Урала по кредитной СберКарте в 1-м полугодии 2022 года.

На первом месте среди покупок — одежда и обувь. Также регулярно по кредитной карте челябинцы приобретают гаджеты, бытовую технику и расплачиваются в ресторанах и кафе.

Аналитики отмечают, что сезонный фактор тоже оказывает влияние на приоритеты южноуральцев. Так, ближе к лету жители Челябинской области чаще стали посещать салоны красоты. Также в летний период по кредитной СберКарте выросли покупки железнодорожных и авиабилетов.

Есть и пользователи, которые предпочитают снимать с кредитных карт наличные деньги в банкоматах.

«Сбербанк всегда готов предложить выгодные условия кредитования своим клиентам. Например, сейчас у нас действует акция „Бесплатное снятие наличных с кредитки“. Все, кто подал заявку на кредитную СберКарту с 1 июня до 30 сентября, могут снимать наличные в любых банкоматах бесплатно в течение 29 дней после получения карты», — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Сбербанк запустил кредитную СберКарту 20 августа 2021 года, а уже в сентябре она была признана самой выгодной в стране. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода с бесплатным обслуживанием и уведомлениями. Кроме того, если клиент не уложился в беспроцентный период, кредитная СберКарта гарантирует самую низкую ставку 9,8% на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции.