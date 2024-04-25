Сбер создал музыкальный трек на молодежном форуме в Челябинске

Мероприятие объединило более 2 тысяч IT-специалистов со всей страны

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На Молодежном цифровом форуме «на ТЫ с IT» в Челябинске Сбер создал уникальный цифровой музыкальный трек, познакомив участников с новыми возможностями в этой сфере. Оценить звучание трека смогли более 2 тысяч участников форума, сообщает пресс-служба Сбера.





В первый день мероприятия на стенде Сбера все желающие могли принять участие в создании композиции: для этого нужно было записать слово или предложение, связанное с форумом. Все записанные фразы музыканты наложили на бит и создали динамичный музыкальный трек, передающий настроение мероприятия и его участников.

Вместе с другими гостями форума в создании композиции приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов и управляющий Челябинским отделением Сбербанка Александр Конев.

«Молодежный цифровой форум „на ТЫ с IT“ проходит во второй раз. Это уникальный форум, который собрал в Челябинске более 2100 участников из 30 регионов. Форум погрузит молодёжь в мир современных цифровых технологий, познакомит с региональными ИТ-компаниями и покажет возможности трудоустройства в будущем. Мы уверены, что представленные компании в интерактивной зоне и на выставке помогут ребятам определить свое направление в IT», — уточнил Игорь Фетисов.

Полученный трек был презентован всем участникам на кибервечеринке в формате зрелищного номера с участием BMX-шоу, сочетающего в себе элементы экстремального спорта и акробатики, создавая невероятную атмосферу и заряжая зрителей энергией.

«Молодежный цифровой форум „на ТЫ с IT“ — одно из главных IT-событий Челябинской области. Сегодня без цифровых технологий невозможно представить ни одну сферу жизни. Уверен, что расширение кругозора по этой теме поможет молодежи в будущем двигаться вперед к реализации своих целей. Сбер всегда готов делиться своими знаниями и опытом, и, конечно, радовать и удивлять молодых южноуральцев. Поэтому мы решили создать музыкальный трек форума. Особенностью этого проекта является его интерактивность и вовлеченность участников. Каждый, кто посетил форум, мог внести свой вклад в создание трека, оставив свой след в истории мероприятия. Это подчеркивает важность участия каждого человека в формировании общего будущего и развитии цифровых технологий», — считает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Александр Конев.

Форум «на ТЫ с IT» — это живое и креативное пространство для молодежи, которой интересно развиваться, строить карьеру и реализовывать проекты в области IT. Участники форума — студенты, школьники, педагоги, начинающие и опытные IT-специалисты из разных регионов страны.





Организаторами мероприятия выступили Минцифры России, Правительство Челябинской области, Минцифры Челябинской области, ООО «Цифровые форумы» и «Центр развития цифровых технологий». При поддержке генерального партнера форума — национального провайдера «Ростелекома».

На форуме участники обсудили новые форматы внедрения цифровых технологий в различных отраслях, а также разработку стратегий подготовки квалифицированных IT-кадров для цифровой экономики, начиная с раннего образования и заканчивая профессиональной отраслевой специализацией.

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