Сбер обновил передвижные пункты для обслуживания сельчан в Челябинской области

Специальные машины посещают за день один-два населенных пункта

Сбербанк обновил автопарк передвижных пунктов кассового обслуживания в Челябинской области. Все четыре автомобиля, которые используются на маршрутах, были заменены на новые современные модели. Благодаря этому обслуживание стало более комфортным и быстрым.

Передвижные пункты предназначены для сельской местности. По заранее определенному графику машина посещает 1—2 территории в день, в каждой из которых работает по 2—5 часов. В маршрут передвижных пунктов сейчас включены 28 деревень и поселков Троицкого, Октябрьского, Чесменского, Пластовского и Увельского районов. За один выезд клиенты этих пунктов суммарно совершают более 1000 операций.

«Благодаря передвижным пунктам кассового обслуживания Сбербанка жители отдаленных поселков могут быстро и в комфортной обстановке решить свои финансовые вопросы, не выезжая в районный центр. Кроме того, передвижные пункты делают нас очень мобильными и выручают в случае непредвиденных ситуаций. В июле 2021 года, когда случился пожар в поселке Джабык в Карталинском районе, мы организовали маршруты так, чтобы пострадавшие оперативно получили выплаты», — отмечает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

С помощью передвижных пунктов кассового обслуживания клиенты Сбербанка могут совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы, коммунальные платежи, погашение кредитов. Также клиенты могут воспользоваться нефинансовыми услугами, например, купить сим-карту СберМобайл или оформить подписку СберПрайм.