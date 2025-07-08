Сбер и «ДСТ‑Урал» планируют запустить льготный лизинг спецтехники по программе ДОМ.РФ

Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Международной выставки «Иннопром‑2025»

Сбербанк и тракторный завод «ДСТ-Урал» договорились о стратегическом сотрудничестве для финансирования совместной реализации программы лизинга, которая поможет бизнесу приобретать строительно-дорожную и коммунальную технику на выгодных условиях. Соглашение на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин и директор «ДСТ-Урал» Евгений Горелый.

Программа будет исполнена СберЛизингом в рамках льготной программы лизинга, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Это дает возможность клиентам подключиться к программам льготного лизинга с общим объемом 50 миллиардов рублей на коммунальную и дорожно-строительную технику. Предприятия смогут взять погрузчики, гусеничные тракторы, самоходные грейдеры, снегоочистители, бульдозеры, асфальтоукладчики в аренду с возможностью последующего выкупа, но по специальной сниженной ставке.



«Программа поможет предприятиям обновлять технику без избыточной финансовой нагрузки. Современные машины — ключевой фактор, от него зависит, будут ли построена дорога, убран снег, реализован инфраструктурный проект. Вместе мы создаем условия для устойчивого роста и технологической модернизации реального сектора экономики», — прокомментировал вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

По мнению директора «ДСТ-Урал» Евгения Горелого, благодаря этому партнерству будет предложен понятный, доступный путь к приобретению техники — это лизинг с поддержкой на каждом этапе: от выбора машины до ее выкупа.

«Для нас важно, чтобы техника работала не на бумаге, а на деле — на стройке, на трассе, в городах», — подчеркнул он.