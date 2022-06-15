«Сбер Бизнес‑старт» поможет составить план запуска первого бизнеса

Новый сервис направлен на развитие предпринимательства

Сбер запустил новый сервис для желающих стать предпринимателями. «Сбер Бизнес-старт» помогает людям пройти необходимые шаги для подготовки к запуску своего дела с последующей регистрацией в ФНС и открытием расчетного счета. Об этом банк объявил в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

В сервисе можно выбрать одно из 25 направлений бизнеса: кофейню, магазин игрушек или цветов, маникюрный салон, продуктовый мини-маркет, магазин одежды и другие. Оценить среднюю ежемесячную выручку и средний чек по бизнесам выбранной отрасли для каждого региона. После этого «Сбер Бизнес-старт» составляет поэтапный план открытия бизнеса. Он состоит из текстовых и видеоматериалов, шаблонов документов, калькуляторов расчета финансовых показателей будущего бизнеса или подбора формы собственности. Все эти материалы созданы при участии опытных предпринимателей и экспертов — HR-специалистов, юристов, бухгалтеров, — которые оценивают их реалистичность.

Пройдя все предложенные сервисом этапы, предприниматели смогут определиться с подходящей нишей и бизнес-идеей и составить предварительный бизнес-план, узнают, как подобрать помещение, определить сумму первоначальных вложений и регулярных расходов, вести бухгалтерию и составлять отчетность, работать с поставщиками и многое другое.

«В нашей стране множество инициативных людей, у которых есть конкретные бизнес-идеи. Но из-за непонимания некоторых организационных моментов и отсутствия предпринимательского опыта им бывает сложно рассчитать потенциальную рентабельность своих замыслов. Как раз для таких ситуаций и предназначен сервис „Сбер Бизнес-старт“: он дает всю необходимую на старте информацию — причем не абстрактную, а исходя из выбранной отрасли и региона, — и тем самым облегчает запуск нового бизнеса. Сервис работал в пилотном режиме шесть месяцев, и за это время сайт сервиса посетило более 55 тысяч потенциальных предпринимателей. Мы надеемся, что полноценный запуск сервиса, который мы объявляем сегодня, поможет увеличить число предпринимателей в стране и создать новые рабочие места», — говорит председатель правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сервис доступен в браузере на десктопе и мобильных устройствах. Авторизоваться в нем можно по Сбер ID, причем пользователи могут сохранить свой прогресс при смене устройства — например, начать сегодня с компьютера и продолжить через неделю с телефона. Сервис абсолютно бесплатный и позволяет также бесплатно открыть ИП или ООО.