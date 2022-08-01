Самый дешевый бензин продают в Челябинской области

Рассказываем, сколько литров топлива могут позволить себе южноуральцы на среднюю зарплату

В Челябинской области самый дешевый бензин: по данным «РИА Новости», купить литр топлива марки АИ-92 в июне можно было за 43 рубля 48 копеек. Эксперты издания посчитали, сколько литров такого бензина можно приобрести на среднюю зарплату южноуральца и сравнили полученные данные с другими регионами.

В рейтинге по доступности бензина для населения Челябинская область заняла 29-е место. На чистую среднюю зарплату жители региона могут купить 912 литров. При этом стоимость литра бензина марки АИ-92 за первое полугодие 2022 года снизилась на 1,6%.

Соседняя Свердловская область расположилась на 25-м месте. Там литр бензина стоит 46,59 рубля, и свердловчанин, получающий среднюю зарплату, в месяц может позволить себе купить 941 литр топлива марки АИ-92.

Самый дорогой бензин продают в Магаданской области: за литр топлива марки АИ-92 жители региона платят 61,56 рубля. При этом на среднюю зарплату можно купить 1566 литров. По этим показателям Магаданская область расположилась на 6-м месте рейтинга.

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Чукотского автономного округа — от 2380 до 1920 литров. Меньше всего — в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Ингушетии — от 587 до 570 литров соответственно.