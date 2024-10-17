Самой востребованной профессией в Челябинской области стал слесарь

Работодатели региона готовы платить больше в условиях дефицита кадров

Самой дефицитной профессией в октябре в Челябинской области стал слесарь по сборке металлоконструкций с коэффициентом востребованности 282,5, сообщает Контрольно-счетная палата региона.

В топ-5 самых популярных на рынке труда рабочих профессий вошли также овощевод (коэффициент 259), электросварщик (146), слесарь-электромонтажник — 87, изолировщик и слесарь по ремонту подвижного состава — 86.

«Востребованность профессии определяется коэффициентом, который рассчитывается как соотношение числа вакансий к количеству людей, обладающих этой профессией. Чем выше коэффициент, тем больше возможностей у безработного для трудоустройства по данной специальности», — пояснили в КСП.

В категории служащих самыми востребованными на Южном Урале стали врач (543), полицейский (132), мастер строительных и монтажных работ (94,5), инженер-электроник (76), судебный пристав-исполнитель (63).

Высокая конкуренция за кадры стала стимулом к росту зарплат. Предлагаемая оплата труда слесаря-электромонтажника достигла 90 тысяч рублей, электросварщика — 85 тысяч рублей, слесаря по ремонту подвижного состава — 80 тысяч рублей.

Врачам предлагают зарплату до 100 тысяч рублей, медсестрам — до 95,7 тысячи рублей, офтальмологам и стоматологам — до 90 тысяч рублей. Отметим, что Челябинская область занимает 25-е место в рейтинге российских регионов по высоким зарплатам в 2024 году.

По-прежнему на рынке труда не востребованы юристы, экономисты и бухгалтеры.