В первом полугодии в Челябинске введена в эксплуатацию 191 тысяча квадратных метров жилья, в том числе 14 многоквартирных домов общей площадью 88,2 тысячи «квадратов» и 103 тысячи — частное жилье, сообщил заместитель главы города по строительству Владимир Шамне в пресс-центре «АиФ-Челябинск».
«В процентах ввод МКД составил 96%, ИЖС — 127% к аналогичному периоду прошлого года. Этот показатель растет третий год подряд», — заметил вице-мэр.
Он напомнил, что основной ввод идет, как правило, в четвертом квартале года, поэтому судить о темпах преждевременно:
«У нас в плане вести еще 56 многоквартирных домов общей площадью 446 тысяч квадратных метров. Также можно прогнозировать еще до 100 тысяч квадратных метров по ИЖС. В целом с учетом присоединения к городу поселков Западного и Пригородного по вводу жилья Челябинск может выйти на 700 тысяч квадратных метров».