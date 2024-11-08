Старые схемы больше не работают: как бизнесу конкурировать за кадры, обсудили на РЭФ‑2024

Впервые за последние 10 лет профессия рабочего стала престижной

В России установился рынок соискателя, то есть право выбора места работы остается за сотрудником, который в условиях жесткого дефицита кадров может лоббировать собственные интересы. Предприятия расширяют соцпрограммы и повышают зарплаты, конкурируя за кадры. Перспективы развития рынка труда обсудили участники панельной дискуссии РЭФ-2024 «Рынок труда: новые реалии и вызовы».

По данным ВЦИОМ, в топ-5 самых престижных профессий в этом году вошли ИТ-специалисты и врачи (по 32%), военнослужащие и работники силовых структур (по 17%), а также рабочие (17%). На третьем месте работники сферы образования (13%), на четвертом — инженеры (11%), на пятом — юристы (9%).

Впервые за последние 10 лет рабочие профессии вошли в топ-5 одних из самых востребованных и престижных. В Челябинской области — большом промышленном регионе — дефицит рабочих рук прослеживается наиболее остро.

«Для молодежи выбор профессии перестал быть спонтанным явлением. Результаты опроса показали, что определяющий фактор при выборе места работы — это личный интерес. И только потом, на втором месте, высокая заработная плата», — уточняет генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

По его словам, на этот тренд важно обратить внимание крупнейшим работодателям страны, поскольку высокая оплата труда для поколения Z перестает играть ключевую роль. А это значит, что конкуренция за молодых и перспективных специалистов будет развиваться по иному сценарию.

«Доля представителей поколения Z на рынке туда — примерно 32%, это наши будущие работники и наши будущие потребители. Их ценности заключаются в принятии только того, что им нравится. При этом при трудоустройстве им важен ответ на вопрос — зачем я это делаю? Новое поколение не готово работать просто за зарплату», — считает директор девелоперского холдинга «Группа Голос» Сергей Пахомов.

По словам гендиректора миасского автозавода «Урал» Павла Яковлева, в условиях дефицита кадров профориентирование необходимо начинать с младшего школьного возраста. В настоящее время дефицит кадров на предприятии оценивается в 10%, восполнять его удается пока только за счет вахтовиков. В планах инвестора открыть новое литейное производство для выпуска гибридных автомобилей, что потребует увеличения штата.

«Завод расположен не в городе-миллионнике. У нас борьба за кадры более жесткая, одними деньгами проблема дефицита кадров не решается. Обеспечиваем студентов общежитиями, открываем лаборатории по подготовке кадров. С прошлого года при поддержке губернатора работаем над открытием лаборатории в Челябинске. Но есть риски, что студент, уехавший в Челябинск на обучение, не вернется обратно в Миасс», — поясняет Павел Яковлев.

Удержанию кадров на предприятиях может способствовать создание семьи в малых городах, а также создание в них комфортных условий для проживания, в том числе для детей, считает сооснователь и генеральный продюсер хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0» Ольга Ручьева.

«Мы видим, что меняется роль отца и отношение к отцовству. Чем выше статус отца, тем больше он ориентирован на семью. Это новая реальность, в которой живет бизнес. При этом „локомотивами“ переезда из региона присутствия, как правило, являются женщины. Поэтому бизнесу важно создавать условия для их самореализации и занятости», — говорит она.

В Челябинской области работодатели выстроили тесное сотрудничество с системой профобразования. Регион одним из первых присоединился к проекту «Профессионалитет», при этом было достигнуто понимание со стороны крупного бизнеса в необходимости открытия кластеров. В регионе работает 17 кластеров по всем ведущим отраслям экономики.

«В Челябинской области реализуются проекты по строительству межвузовских кампусов. Предприятия региона проводят большую работу по ранней профориентации, чтобы с раннего возраста направить ребят на востребованные в регионе специальности», — сообщает министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Также участники дискуссии обсудили вопросы трудовой миграции.

«В Совет Федерации внесен законопроект, который направлен на пресечение нелегальной трудовой миграции, поскольку она провоцирует рост напряженности в обществе», — отмечает депутат Госдумы Станислав Наумов.