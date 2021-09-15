Рынок труда Челябинской области восстановился после коронакризиса

Алексей Текслер поручил закрепить достигнутую стабильность в сфере занятости

Ситуацию на рынке труда обсудили сегодня на областном совещании с главами муниципальных образований в правительстве Челябинской области. Согласно задаче, поставленной президентом страны, необходимо до 1 октября 2021 года вернуться на доковидный уровень по безработице.

По данным главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, численность зарегистрированных безработных на 15 сентября в регионе составила 20 014 человек (1,08%), что ниже показателей доковидного 2019 года, когда на бирже труда было зарегистрировано 22 858 человек.

«С начала года мы не просто фиксируем улучшение ситуации на региональном рынке труда — мы для этого предпринимаем активные меры. Восстановилась занятость, но важно не просто вернуться к прежним значениям, а закрепить стабильность на рынке труда»,— считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области планируют закрепить темпы восстановления рынка труда, для этого реализуют программы по профессиональной переподготовке кадров, получению безработными дополнительного профессионального образования. С начала года обучение по программам биржи труда прошли свыше 4,5 тыс. человек.

«Мы видим стремительное восстановление экономики, в связи с чем фиксируем рост по количеству вакансий в регионе почти в два раза. Если мы заходили в период пандемии в 2020 году с показателем 23 тыс. вакансий, то сегодня в областном банке вакансий — 42 900 предложений работодателей. Четвертый месяц мы фиксируем в банке больше 42 тысяч вакансий, что является положительной тенденцией»,— говорит начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

При этом структура вакансий в Челябинской области почти не претерпела изменений после пандемии: большой прирост фиксируется по сельскому хозяйству, строительной отрасли, логистике, торговле и сфере услуг. Активны в трудоустройстве работодатели пострадавших от пандемии направлений — сферы услуг, спорта, культуры, туризма, гостиничного бизнеса. В настоящее время областной банк вакансий включает 42,9 тыс. предложений работодателей.