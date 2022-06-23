Рядом с «Белым рынком» в Челябинске сделают сквер

На улице Тернопольская разместят зеленые зоны, детскую площадку и зону нетворкинга

В Челябинске продолжается благоустройство улицы Тернопольской, берущей свое начало в Сквере студенческих отрядов (возле Южно-Уральского госуниверситета). Второй этап реновации предполагает преобразование улицы напротив «Белого рынка».





Идея размещения новых локаций и создания комфортной городской среды на улице Тернопольской возникла в октябре 2021 года, сообщили ИА «Первое областное» в бюро «СМЕНА девелопмент». Горожане активно принимали участие в преобразовании улицы, определяя размещение новых локаций. Мнение людей было учтено и при планировании второго этапа реновации, который предполагает размещение новых заведений общепита, зеленых зон для отдыха детей и взрослых, а также зоны нетворкинга и велопарковки.

«Инфраструктуру улицы обновят, но при этом историческая планировка сохранится, ведь мы работаем вместе с уже существующим пространством, а не против него. Появятся новые разноформатные функциональные зоны, комфортные, органично перетекающие из одной в другую. Будут учтены предпочтения всех пользователей пространством — от самых маленьких до взрослых»,— сообщила директор по маркетингу бюро «СМЕНА девелопмент» Алена Никифорова.





С одной стороны улицы уже сегодня действует мультиформатное пространство — Radiozavod: с гейм-клубами, салонами красоты, фотостудиями, магазинами одежды, творческими бюро, офисами и ресторанами. Для детей до 10 лет во время второго этапа реновации создадут современную и безопасную игровую площадку в тени деревьев. Родители смогут наблюдать за тем, что там происходит, удобно расположившись на скамейках.





Молодежное пространство будет представлять собой небольшой сквер с дизайнерскими малыми архитектурными формами рядом с KFC. Напротив, под часами, организуют уютную зеленую зону с уличной посадкой.





«Пространство для взрослых» — это различные функциональные зоны, которые появятся вдоль всего радиозавода: около ресторанов — летняя открытая посадка, возле входов в офисы — места для нетворкинга и велопарковки.





В зонах нетворкинга разместят комфортабельные столы под открытым небом, куда будут подведены розетки (можно подключить ноутбук, зарядить телефон), установят навес от солнца, чтобы можно было комфортно работать. В отдалении от общей инфраструктуры предусмотрят комфортное место для курения.