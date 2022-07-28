Рубль слабеет: к концу года курс доллара может превысить 75 рублей

Выясняем, какие условия влияют на динамику биржевых торгов

Российская валюта продолжает терять в цене перед американским долларом. Этому способствует политика Центробанка, который частично отменил ранее введенные ограничения на оборот валюты внутри страны. При сохранении высоких цен на российскую нефть и переходе на прямые расчеты с китайскими партнерами, в конце текущего года курс доллара может превысить 75 рублей. На разнице курсов валют можно заработать.

Тренд на укрепление американского доллара продолжается. Федеральная резервная система США 27 июля второй раз в этом году повысила процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов с целью снижения инфляционных рисков.

Вчера на Московской бирже валютная пара USD/RUB торговалась на уровне 59,9 рубля (–1,11%). Сегодня, 28 июля, доллар можно приобрести на бирже за 60,2 рубля. По словам экспертов, американский доллар продолжит укрепляться по отношению к российскому рублю и дальше.

«Для государства и российских экспортеров укрепление доллара только на благо, поскольку сильный рубль несет в себе очень большие риски для дальнейшего развития экономики страны. Напомню, в начале лета предприятия ВЭД попали в очень сложную финансовую ситуацию из-за резкого укрепления рубля, их дальнейшая деятельность оказалась под угрозой. Поэтому сегодня Центробанк и Минфин РФ предпринимают необходимые усилия для того, чтобы ослабить рубль. С этой целью Банком России постепенно отменяются те ограничения, которые вводились по обороту валюты внутри страны в марте — апреле 2022 года. Задача — сделать доллар снова высококонвертируемой валютой внутри РФ, чтобы он укрепился минимум до 75 рублей к концу года», — говорит эксперт в управлении личными финансами, инвестиционный советник Игорь Файнман.

По его словам, в настоящее время происходит тонкая перенастройка финансовой системы страны в соответствии с новыми экономическими реалиями. Российские предприятия меняют вектор сотрудничества, укрепляя деловые отношения с азиатскими странами, в том числе с Китаем. Это отражается на финансовых потоках, поскольку, по сути, сегодня выстраивается новая финансовая логистика между странами.

«Последние дни на бирже фиксируются рекордные значения по объемам покупки китайских юаней за рубли, суммы сделок впечатляют. Это говорит о том, что растут обороты китайской национальной валюты внутри нашей страны, поскольку предприятия переходят на прямые расчеты с зарубежными партнерами в рамках активации импортозамещения. Прежние годы российские предприятия оплачивали поставки китайских товаров и комплектующих через европейские и американские банки. Сегодня взаимодействие ведется напрямую, без посредников, поэтому мы видим резкий рост спроса на китайские юани и увеличение сделок, совершаемых в паре юань/рубль», — считает он.

Стоимость российской нефти также имеет большое влияние на динамику валютного рынка, а также на уровень доходности российского бюджета, поскольку около 60% доходов формируется за счет продажи углеводородов.

«Сегодня спасает то, что российская нефть по-прежнему дорогая, тенденций к снижению ее стоимости пока нет и не предвидится. Ценовая конъюнктура на „черное золото“ складывается вполне удачно, что гарантирует хорошие темпы пополнения бюджета страны», — убежден Игорь Файнман.

По его прогнозам, к концу года американский доллар укрепится в коридоре 75—83 рублей, что является вполне комфортным курсом для российской экономики.