«Ростелеком» готов запустить практический класс на базе межуниверситетского кампуса в Челябинске

«Цифровые планы» обсудил с президентом компании губернатор Алексей Текслер на полях ПМЭФ‑2024

Устранение цифрового неравенства, цифровая трансформация госуправления, обеспечение информбезопасности, создание Центра обработки данных и многие другие вопросы обсудили на полях Петербургского экономического форума — 2024 губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и совместной работе по внедрению современных цифровых технологий. По словам главы региона, проектов и направлений для взаимодействия достаточно много.

«Соглашение между регионом и „Ростелекомом“ позволит эффективно выстраивать работу по дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры, обеспечению информационной безопасности, проведению цифровой трансформации государственного управления и городского хозяйства, повышению цифровых компетенций населения, а также комфортности и безопасности общественных пространств», — отметил Алексей Текслер.

Также документ предусматривает дальнейшее строительство оптических сетей связи на территории муниципалитетов и устранение цифрового неравенства. Напомним, с 2021 года провайдер построил в регионе 103 базовые станции мобильной связи, обеспечив беспроводным интернетом и голосовой связью более 21 тысячи южноуральцев. В 2024 году доступ к услугам планируется предоставить жителям еще 33 населенных пунктов численностью до 500 человек.

В части развития информационной инфраструктуры и цифровизации различных отраслей экономики и социальной сферы уже внедрен целый комплекс цифровых сервисов, направленных на повышение качества жизни челябинцев, включая решения по безопасности региона, проекты умных городов, например, по энергосбережению и другим направлениям оптимизации городского хозяйства.

«Челябинская область отличается высокой концентрацией промышленных предприятий, для которых растет актуальность применения технологий искусственного интеллекта и обеспечения кибербезопасности. Мы в этих направлениях имеем собственные серьезные разработки и компетенции. И впереди у нас большие цифровые планы на Южном Урале, которые мы будем реализовывать в тесном сотрудничестве с руководством региона и муниципалитетов», — уточнил он.

Также на встрече «Ростелеком» предложил проработать проект создания на базе межуниверситетского кампуса в Челябинске практической лаборатории с учебным классом. В классе могут быть представлены ключевые цифровые технологии и решения компании, различные виды телеком-оборудования и программного обеспечения, а также организованы демонстрационные стенды по основным видам услуг и сервисов. В учебный процесс предлагается включить передовые направления — искусственный интеллект и нейросети, большие данные и облака.

Кроме этого, в ходе встречи Алексей Текслер и Михаил Осеевский обсудили вопрос создания в регионе Центра обработки данных.