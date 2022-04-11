Российское рейтинговое агентство подтвердило финансовую устойчивость Челябинской области

Регион по‑прежнему способен исполнять свои обязательства

Кредитный рейтинг Челябинской области находится на высоком уровне — АА (RU) — со стабильным прогнозом. Об этом сообщает российское агентство АКРА. Аналитики подтверждают высокую кредитоспособность нашего региона и низкие бюджетные риски даже во время санкций западных стран против России.

По данным АКРА, нынешний кредитный рейтинг Челябинской области говорит о низком уровне долговой нагрузки, плавном графике погашения имеющейся задолженности, существенных накоплениях бюджетных остатков в прошлом году. Также аналитики отмечают достаточность доходов для финансирования текущих расходов. Имеющиеся накопления позволят закрыть предстоящие дефициты и долги. Положительно сказывается на рейтинге и высокая доля капитальных расходов региона из собственных средств.

«АКРА вновь подтверждает и нашу платежеспособность, и финансовую стабильность как заемщика. Дополнительным фактором, поддерживающим текущий рейтинг, считается значительный объем капитальных расходов, который сохраняет для региона возможность финансовых маневров, делает областной бюджет максимально гибким и устойчивым к кризисным явлениям», — уточняет министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Министр также отметил, что принципиальным было решение губернатора Алексея Текслера во время пандемии не снижать достигнутых темпов развития области и планируемых капитальных вложений. Аналогичная задача стоит перед правительством региона в текущей экономической ситуации. В частности, глава региона поручил продолжить все бюджетные стройки.