По поручению президента России Владимира Путина правительство запускает новый инструмент поддержки предприятий — промышленную ипотеку. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Ранее соответствующую инициативу предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Новый инструмент позволит бизнесу получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. Соответствующее постановление подготовлено.
«Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений — но это, как правило, весьма затратная часть сметы, — поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании.
По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будут выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка будет ниже — 3%. Их реестр формирует Минэкономразвития.
«Опираясь на среднюю по стране стоимость промышленных площадей, мы предлагаем верхнюю планку льготного кредита установить в 500 млн рублей. Эта сумма вполне обеспечит приобретение до 10 тыс. кв. м производственной недвижимости. Примерно столько достаточно на сегодняшний день для размещения небольшого, среднего размера завода либо нескольких цехов крупного предприятия», — озвучил Мантуров.
Напомним, на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил ввести в России льготную промышленную ипотеку. По словам главы региона, на Южном Урале много промышленных территорий и есть потребность в запуске новых проектов.
«Наша задача — чтобы малый промышленный бизнес становился средним, а средний — крупным», — сообщал ранее Алексей Текслер.
Он добавил, что льготная ипотека — это шаг, который позволит бизнесу развиваться.
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