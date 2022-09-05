Российское правительство заявило о запуске промышленной ипотеки

Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будут выдавать по льготной ставке 5% годовых

«Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений — но это, как правило, весьма затратная часть сметы, — поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест»,

— сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании.

«Опираясь на среднюю по стране стоимость промышленных площадей, мы предлагаем верхнюю планку льготного кредита установить в 500 млн рублей. Эта сумма вполне обеспечит приобретение до 10 тыс. кв. м производственной недвижимости. Примерно столько достаточно на сегодняшний день для размещения небольшого, среднего размера завода либо нескольких цехов крупного предприятия»,

— озвучил Мантуров.

«Наша задача — чтобы малый промышленный бизнес становился средним, а средний — крупным»,

— сообщал ранее Алексей Текслер.