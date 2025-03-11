Российский представитель Porsche зарегистрировал новый адрес сайта для Челябинска

Автоэксперты уверены, что официально компания еще долго не появится в нашей стране

Компания «Порше Руссланд» (официальный представитель Porsche) начала массово регистрировать новые домены в крупных городах РФ. Там, где была официально представлена до 2022 года, в том числе в Челябинске. Значит ли это, что официальный поставщик немецких машин вернется в Россию, ИА «Первое областное» узнало у руководителя Ассоциации автодилеров Челябинской области Александра Рулевского.

«Регистрация доменов вовсе не означает, что компания Porsche намерена вернуться в Россию. Это может быть обычное требование по продлению прав на данные домены, необходимость их перерегистрации. Причин может быть много. О скором возврате на рынок России обычно говорит регистрация товарного знака, но об этом речи сейчас не идет. В 2022 году Porsche ушла из России, громко хлопнув дверью. Думаю, эта компания будет в числе последних, кто вернется на российский авторынок. Официальный Porsche еще долго не появится в России», — уверен Александр Рулевский.

По его словам, это не мешает южноуральцам приобретать на территории Челябинской области автомобили марки Porsche. Как правило, их завозят в регион по параллельному импорту, преимущественно через Казахстан. Поставляют автосалоны, которые продолжают торговать немецкими машинами в регионе. Есть и другая категория автомобилей, оформленных на физлиц. В этом случае покупка будет более рискованной для покупателя. В случае поломки или брака в работе такого Porsche их придется устранять за свой счет.

В Челябинске компания «СЕЙХО Моторс СПОРТ» — официальный дилер Porsche предоставляет полный набор услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей этой марки. Компания зарегистрирована в 2008 году. Учредителем указана Оксана Климцова, гендиректором с 2024 года является Светлана Бугрова. Выручка компании в 2023 году составила 231 миллион рублей (−58%), чистая прибыль — 7 миллионов рублей.

«Мы работаем в обычном режиме. Информации о регистрации новых доменов Porsche не поступало. Продажи автомобилей ведутся, как и прежде»,— пояснили нам в компании.

В пресс-службе «Порше Руссланд» РИА «Новостям» сообщили, что регистрация доменов является стандартной процедурой, потому что срок работы существующих подходит к концу.