Российский автомобиль с советским именем: в Челябинске презентовали новый «Москвич 3»

Яркий дизайн, мощный турбированный двигатель и система запуска без ключа: челябинцы с удовольствием записываются на тест-драйв потомка советской классики — современного городского кроссовера

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Автоцентр «Сатурн» — официальный дилер бренда «Москвич» в Челябинске — презентовал новый кроссовер «Москвич 3». Премьера состоялась в дилерском центре на Свердловском тракте, 15а.

В первый день открытых дверей официального дилера бренда «Москвич» — компании «Сатурн» — были приглашены на презентацию корпоративные клиенты — для предприятий и организаций действуют особо выгодные специальные условия приобретения автомобиля. Во второй день «Сатурн» в праздничной атмосфере встречал всех заинтересованных автолюбителей с традиционным фуршетом из большого количества холодных и горячих закусок с харизматичной королевой советского общепита, развлекательной программой и мастер-классами с аниматорами в стиле 70—80-х годов, динамичным тест-драйвом и подарками каждому пришедшему гостю.

Внедорожник «Москвич 3» открывает новую главу в истории легендарного отечественного автомобильного бренда. Яркий дизайн и современные технологии отвечают стремительному ритму жизни в большом городе. Под капотом у нового «Москвича» — турбированный двигатель объемом 1,5 литра в 150 лошадиных сил: отличное сочетание мощности, быстрого разгона и низкого расхода топлива.





Автомобиль оборудован бесключевым доступом и кнопкой Start\Stop, электрическим стояночным тормозом, задними датчиками парковки и камерой заднего вида, современной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем диаметром 10,25″ с 6 динамиками и возможностью подключения смартфонов, люком с электроприводом, 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Также в стандартной комплектации — автоматическое складывание зеркал заднего вида при блокировке машины, кожаный салон, гидроусилитель руля, климат- и круиз-контроль.

Оценить все преимущества нового кроссовера с механической коробкой передач или вариатором можно на тест-драйве в автоцентре «Сатурн». Стоимость автомобиля — от 1,97 млн рублей, в наличии более двадцати автомобилей разных модификаций и расцветок.

«Сейчас, на старте продаж, мы предлагаем выгодные условия: скидку при покупке автомобиля в trаde-in или в кредит. Кроме того, каждый покупатель автомобиля в подарок получит сигнализацию»,— говорит Алексей Поблагуев, руководитель отдела продаж Автоцентра «Сатурн».

Дилерский центр «Москвич»

Свердловский тракт, 15а

Тел.: (351) 217-53-88

Партнеры мероприятия: «Открытие Авто» — блок автобизнеса в банке «Открытие», страховая компания «Ингосстрах». Кредит предоставляет банк «Открытие».

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