Российские машиностроители показали возможности импортозамещения на выставке под Челябинском

Производители спецтехники все больше отказываются от иностранных деталей

Под Челябинском на аэродроме Калачево во второй раз проходит всероссийская выставка дорожно-строительной техники «СтройДорЭкспо». Мероприятие началось 3 августа, а завершится 5-го. Сегодня же, 4 августа, выставку посетили представители федеральных Минпромторга и Минтранса, а также Росавтодора — заказчика строительных и ремонтных работ на дорогах России. Сопровождал гостей вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. Делегация осмотрела представленную технику и убедилась, что дорожное строительство из-за санкций не остановится, — в России есть производители, уже заместившие импортные машины или комплектующие. На выставке работал корреспондент ИА «Первое областное».

«СтройДорЭкспо» объединил крупных отечественных производителей строительно-дорожной, прицепной, пожарной, коммунальной техники. Тракторы, катки, бульдозеры, краны и другие машины, а также запчасти к ним представили компании Челябинска и области, Невьянска, Кургана, Чебоксар, Саратова, Коврова, Калининграда, Минска.





«Есть прямая зависимость от того, кто и как будет строить. На выставке дорожно-строительные организации могут увидеть технику, которая есть на вооружении, поставляется на дороги страны. Причем представлены машины не только уральские, но и из других регионов. Техника сейчас переходит в режим импортозамещения, меняются элементы. Есть задача, чтобы дорожное строительство не остановилось. Росавтодор должен понимать, что техники у подрядчиков достаточно, они же видят, что машины есть, их можно купить», — рассказывает ИА «Первое областное» министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

В рамках выставки проводятся демонстрационные показы возможностей различных машин, и все желающие могут увидеть их в деле. Для этого задействован испытательный полигон челябинского тракторного завода «ДСТ-Урал». Компания, помогая в организации крупного мероприятия, преследует важную, особенно в нынешних условиях, цель.





«Наша основная цель — популяризация техники, выпускаемой отечественными производителями из отечественных комплектующих во благо нашей Родины. Организованное выставочное пространство „ДСТ-Урал“ включает полигон, где испытываются образцы техники. Здесь же находятся наши конструкторы, которые проверяют работоспособность машин, размещаются учебные классы, где мы готовим операторов бульдозеров. Эта специальность стала сложной, нужно не просто уметь управляться с рычагами, а работать с электроникой», — поясняет представитель завода «ДСТ-Урал» Ильяс Чабдаров.

Примером импортозамещения спецтехники стал автогудронатор от предприятия «Кургандормаш». Представитель компании рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», что их машина является аналогом европейской, которая и раньше была дорогой в ремонте и обслуживании, а теперь есть серьезные проблемы с поставками.





«Пригнали автогудронатор „Корнет-8000“. Он выпускается с 2019 года, это полностью наша разработка. Машина для строительства дорог соответствует западным аналогам. Есть система точного дозирования, что позволяет экономить на сырье, автоматическая горелка, масляный подогрев. Иностранных деталей почти нет, а по тем, в которых мы нуждаемся, логистика отработана. „Сургутнефтегаз“ уже полюбил наши машины», — отмечает ведущий специалист по УрФО компании «Кургандормаш» Иван Кузнецов.

Челябинский механический завод представил на выставке «СтройДорЭкспо» краны «Челябинец», сконструированные на разных шасси — «Урала», КамАЗа и «Ивеко». Такие машины используются в сложных дорожных условиях — например, нефтяниками, геологоразведчиками.





«У нас сильные позиции по экспорту в странах СНГ. Из-за укрепления курса рубля мы стали дороже китайских аналогов, но дешевле европейских. На российском рынке мы в цену попадаем. Для экспорта нам нужны меры поддержки. Кроме того, ждем балансировки курсов, возвращения к концу прошлого года. По импорту мы ушли от зависимости европейских запчастей, но есть китайский. С поставками сейчас проблемы. Возить стало дороже, сроки увеличились», — рассказывает ИА «Первое областное» начальник отдела экспорта ЧМЗ Евгений Кнура.

Помогают друг другу в замещении импорта не только российские заводы. Предприятия из Беларуси тоже активно включились в этот процесс. Минский моторный завод представил на «СтройДорЭкспо» малолитражные дизельные двигатели для сельскохозяйственной, дорожной, карьерной и лесной техники, а также дизель-генератор и компрессорную станцию. Последние можно использовать как в качестве деталей для крупных машин или оборудования, так и отдельно, например в труднодоступных местах, отмечает заместитель генерального директора, директор по качеству и сервису Иван Бакун. У предприятия есть производство в Ногинске Московской области — там как раз и выпускаются небольшие двигатели, а торговый дом для Урала и Сибири работает в Тюмени.





«Мы рады, что выставка, которую мы начали в прошлом году, приобретает федеральный масштаб. Сейчас она важна для страны. Импортные агрегаты все уже распроданы, а новые не поступают. При этом планы по дорожному строительству только увеличиваются, нагрузка на производителей растет. Многим запчастям пока нет полноценной замены, но в этим занимаются федеральный и региональный Минпром, ФРП. У нас есть программы для поддержки предприятий. У нас много производителей полных агрегатов или узлов», — отмечает в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук после осмотра выставки подчеркнул, что работа по замещению импортных деталей идет активная. Многие предприятия значительно увеличили долю локализации в своих изделиях, и они не собираются останавливаться, пока не дойдут до нужных уровней замещения. Поддержка от государства поможет обеспечить технологическую независимость, чтобы в России выпускалось все необходимое.