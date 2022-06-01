Российские комплектующие и оборудование внедряют на заводах в Миассе

Предприятия региона перестраивают деятельность после ухода из России зарубежных компаний

Переход на отечественные сырье и оборудование помог Миасскому заводу медицинского оборудования (МЗМО) и компании «УралСпецГрупп» начать бесперебойное производство качественных и конкурентоспособных продуктов, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

МЗМО будет оснащать вентиляторами отечественного производства собственные медицинские кондиционеры. Детали работают круглосуточно и круглогодично, они являются ключевыми в устройствах. Раньше завод выпускал кондиционеры с вентиляторами из Германии. Кроме того, предприятие в этом году начало использовать отечественные электроприводы. В производстве МЗМО используется уже 90% российских компонентов.

«В сложившейся в мире ситуации наш давний партнер не смог продолжать работать с нами, поэтому мы начали искать аналоги российского происхождения. Проработали несколько вариантов и в итоге выбрали производителя, сумевшего обеспечить изготовление и поставку в требуемые сроки. Сейчас изучаем качество продуктов, их соответствие заявленным характеристикам и продолжаем рассматривать предложения других российских производителей для выполнения наших задач», — говорит начальник конструкторского бюро климатической техники МЗМО Сергей Корсаков.

Завод «УралСпецГрупп», выпускающий промышленные нагреватели для нефтегазовой и химической отраслей, использует в производстве российское оборудование — станок лазерной резки и покрасочную камеру. Оно дешевле иностранного, обслуживать его гораздо проще. Кроме того, некоторые комплектующие, раньше закупаемые за границей, предприятие стало делать самостоятельно. Благодаря этому завод участвует в долгосрочных проектах крупных российских компаний.

«В рамках программы по импортозамещению наши инженеры разработали линейку взрывозащищенных калориферов и конвекторов. Это отечественные аналоги продуктов именитых американских и английских брендов. Мы производим их из отечественного сырья. Санкционные ограничения, разумеется, внесли коррективы в нашу работу, и мы были вынуждены менять некоторые европейские элементы в своем оборудовании на такие же, но российского производства», — рассказывает коммерческий директор компании «УралСпецГрупп» Дмитрий Мухоров.

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий отмечает, что в регионе много производителей уникальной продукции — комплектующих, станков для производства и запасных частей. Друг о друге производители узнают благодаря местным Центру импортозамещения и специальному порталу. Созданы они по инициативе губернатора Алексея Текслера.