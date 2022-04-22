Россияне возвращают деньги в банки и вновь могут покупать валюту

Эксперты рассказали, почему Центробанк снизил ключевую ставку и как это отразится на вкладах, кредитах, ипотеке и рубле

Экономика России стабилизируется и приспосабливается к санкционному давлению. Первое свидетельство тому — решение Совета директоров банка России о снижении ключевой ставки с 20 до 17% годовых. Центробанк также допустил, что, исходя из оценки рисков, реакции финансовых рынков, может продолжить уменьшать ставку и дальше. Следующее заседание запланировано на 29 апреля 2022 года.

Председатель комитета по финансовым рынкам челябинского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Елена Фасахова пояснила, что понижение ключевой ставки сразу на 3% напрямую отразится на благосостоянии населения. Это в первую очередь повлияет на уменьшение процентов по потребительским и бизнес-кредитам.

«Решение о снижении ключевой ставки принимается на Совете директоров банка России, исходя из ряда экономических показателей и нормативов. Несмотря на продолжающееся давление недружественных стран и те шоки, которые испытала экономика России, она выстояла и уверенно стабилизируется. Чем ниже процентная ставка Центробанка, тем доступнее кредитные продукты. Снижение ключевой ставки также помогает государству осуществлять меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий. Есть благоприятные моменты, которые свидетельствуют и о дальнейшем понижении ключевой ставки для поддержания курса национальной валюты. Но не могу также не отметить, что с понижением ключевой ставки дешевеют и вклады населения в банках. Однако, в любом случае, чтобы деньги приносили реальную прибыль, их лучше инвестировать. Под подушкой деньги не работают», — прокомментировала Елена Фасахова.

Доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян отмечает, что политика Центробанка приспосабливает российскую экономику к санкционному давлению так, чтобы она показывала поступательное движение вперед. По словам эксперта, все действия являются рациональными и направлены на достижение экономической сбалансированности, а в коммерческой деятельности — на получение прибыли.

«Из-за санкционных ограничений объем импорта в Россию резко уменьшился. Из-за закрытия границ, а также приостановки деятельности иностранных предприятий наша страна стала меньше расходовать имеющуюся в России иностранную валюту. В это же время государство продолжило экспортировать нефть и газ за границу и получать от этого прибыль. А поскольку иностранная валюта перестала расходоваться при сохраняющемся объеме экспорта из России, рубль стал неуклонно укрепляться», — прокомментировал Эдуард Джагитян.

На днях министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций отметил, что курс рубля вернулся к уровням до введения масштабных ограничений, текущий счет платежного баланса укрепляется, что дает возможность постепенно смягчать и ограничения по капитальным операциям. Кроме того, граждане уже вернули почти 90% средств, которые после 24 февраля забрали со своих вкладов.

«Мы видим, что вернулось доверие к банковской системе, стабилизировалась ресурсная база. Почти 90% вкладов вернулось в банки из ушедших в конце февраля, порядка 2,4 трлн рублей», — сообщил РФ Антон Силуанов.

Эксперты в области экономики и финансов также отмечают, что возобновившаяся для россиян возможность покупать иностранную валюту является еще одним свидетельством укрепления рубля, а также логическим продолжением других послаблений Центрального банка — снижения процентной ставки на 300 базисных пунктов и отмены комиссии на приобретение валюты в размере 12%. Четко выстроенные тактические действия Центробанка позволили унять панику и нормализовать ситуацию, инфляция начала замедляться.