Россия исключила угрозу дефолта

Иностранные инвесторы начали получать платежи в валюте

Международные инвесторы начали получать валютные выплаты по двум выпускам российских еврооблигаций, сообщил Bloomberg. Ранее Минфин РФ заявил о перечислении 650 млн долларов по графику. Это исключает риск технического дефолта. Он мог бы случиться, если бы Россия не заплатила долг в долларах, а попыталась бы сделать это с использованием рублей.

650 млн долларов Россия должна была выплатить еще 4 апреля. Минфин США сначала разрешил использовать для этого замороженные валютные резервы Банка России в американских финансовых институтах. Однако обработка платежа была заблокирована. Таким образом власти США решили вынудить Россию использовать для погашения обязательств не замороженные средства за рубежом, а тратить оставшуюся в стране валюту и поступающую выручку от экспорта, отмечал Bloomberg. Это истощает валютные запасы в стране.

У России был месяц, чтобы выплатить доллары. Срок истекал сегодня, 4 мая. Сообщения об успешном завершении транзакций говорят, что на сегодняшний день риск дефолта пока исключен. Однако в дальнейшем он сохраняется. Следующий обязательный платеж в долларах ждет Россию 27 мая. В этот день наступает срок выплаты по двум выпускам гособлигаций с погашением в 2026 и 2036 году.

У россиян слово «дефолт» вызывает стойкие ассоциации с 1998 годом. ИА «Первое областное» поговорило с экономистами и узнало, что аналогия к 2022-му неприменима. Тогда дефолт стал причиной системного кризиса. Сейчас эту угрозу можно назвать еще одним признаком политического противостояния. По ссылке рассказываем все о дефолте с комментариями экспертов. Краткие ответы на часто задаваемые вопросы — на карточках в фотогалерее.