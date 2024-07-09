«Россети Урал» увеличат число южноуральских изоляторов на электросетевых объектах

На «Иннопроме» компания заключила соглашение с «Форэнерго»

Соглашение о сотрудничестве ПАО «Россети Урал» и ООО ПО «Форэнерго» заключено сегодня, 9 июля, на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге. Подписи под документом в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера поставили генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор и президент ПО «Форэнерго» Николай Карасев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Соглашение подразумевает стратегическое взаимодействие в сфере научно-технического сотрудничества с целью развития технологий и материалов для повышения надежности эксплуатации электросетевого оборудования. Также речь в нем идет о разработке технических решений по снижению затрат и повышению эффективности деятельности ПАО «Россети Урал».

Отдельное внимание в соглашении уделено вопросам обеспечения промышленной безопасности на предприятии, охране жизни и здоровья сотрудников.

Одним из итогов такого сотрудничества станет внедрение на электросетевых объектах ПАО «Россети Урал» продукции АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (входит в ПАО «Форэнерго»).

Летом 2024 года на предприятии ввели в эксплуатацию новый участок сборки, что позволит увеличить выпуск востребованной продукции до полумиллиона готовых стеклянных изоляторов в месяц. Это первая очередь реализации проекта.

Вторая очередь — дополнительная пропарочная камера и линия сборки — начнет работу вместе с запуском нового «Завода стеклянных изоляторов» в 4 квартале 2024 года. Он строится на базе бывшего Южноуральского завода радиокерамики (ЮЗРК). При полной загрузке общая производительность участка составит 1 миллион изоляторов в месяц.