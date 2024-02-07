Россельхознадзор рассказал о ситуации с поставками бананов в Челябинскую область

В ведомстве заверили, что продукция не исчезнет с полок магазинов

В Челябинскую область начнут завозить бананы из Индии. Поставки продукции из Эквадора приостановлены из-за обнаружения в ней карантинного вредителя. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, южноуральцам не стоит беспокоиться о том, что продукт пропадет с полок магазинов.

Поставки бананов из Эквадора в Россию приостановили из-за систематического выявления в продукции многоядной мухи-горбатки. Она является карантинным вредителем для России и стран — членов ЕАЭС.

«С 5 февраля приостановлена сертификация 5 (не всех) эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Вместо эквадорских в Россию будут поставлять бананы из Индии. В пресс-службе заверили, что продукция не исчезнет из продажи.

«Россельхознадзор несколько лет решал вопрос с Министерством сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии вопросы, связанные с поставками фруктов в Россию. В ходе переговоров индийская сторона выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок фруктов, таких как бананы, манго, ананасы, папайя и гуава, на российский рынок», — отметили в пресс-службе ведомства.

Первая партия бананов из Индии поступила в Россию в январе этого года. Вторая планируется в феврале. Далее будут наращивать объем поставок.

В то же время бананы из Эквадора, отправленные до 5 февраля, поступят в Россию. Так как путь составляет порядка двух месяцев.

«По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, предпосылок для нехватки бананов в России нет, у торговых сетей и поставщиков уже имеется опыт по перестройке логистики и сохранению ассортимента», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что таможенный контроль продукции проводят, как правило, в порту Санкт-Петербурга. После чего она поступает в регион внутрироссийским транспортом. В связи с чем она не проходит фитосанитарный контроль территориального управления Россельхознадзора. Поэтому объем поступивших в регион бананов неизвестен.