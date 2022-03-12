«Роскосмос» обратится к партнерам по МКС с требованием снять санкции

Ограничения разрушают международное космическое сотрудничество

«Роскосмос» потребовал от партнеров по Международной космической станции (МКС) снять санкции с предприятий, работающих по космической повестке. Аналогичные требования направлены NASA, а также Канадскому и Европейскому космическим агентствам. Об этом сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram.

Дмитрий Рогозин призвал задуматься о цене разрушения международного космического сотрудничества путем введения санкций. Он напомнил о вероятности «приводнения» и «приземления» 500-тонной МКС, причем наименьшую угрозу, по его словам, это представляет для России.

Экономические санкции существенно сократили поставки высокотехнологичной продукции в Россию, что затронуло, в том числе, и космическую отрасль. В качестве ответных мер «Роскосмос» приостановил сотрудничество с европейскими партнерами и прекратил проведение пусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Накануне Дмитрий Рогозин сообщил о решении отказаться от запуска спутников британской компании OneWeb с космодрома Байконур. Причем выведенные из проекта ракеты-носители «Союз-2» будут доставлять на орбиту десятки спутников частных российских компаний.