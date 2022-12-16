Росбанк приостановил валютные операции

Финансовая организация попала под блокировку долларовых активов и операций

Минфин США ввел санкции против Росбанка, которые предполагают блокировку долларовых активов и операций. В финансовой организации временно приостановили операции в долларах, евро и дирхамах, добавив, что ограничения не окажут существенного влияния на работу.



Ведомство выдало лицензию на завершение операций с Росбанком до 15 марта 2023 года, сообщает РБК. Финансовая организация разослала своим клиентам письмо от лица председателя правления Росбанка Натальи Воеводиной.

«Хочу вас заверить, что введенные США в отношении Росбанка санкции не окажут существенного влияния на нашу работу. Мы сохраняем все лучшие практики и стандарты в интересах наших клиентов. Мы продолжаем работать в стандартном режиме, производим все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети наших офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», — говорится в обращении Воеводиной.

В свою очередь в письме уточняется, что Росбанк временно не проводит валютные операции.

«В сложившейся обстановке мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах, так как пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы банками-корреспондентами», — говорится в письме.

Добавим, Росбанк до апреля 2022 года находился в составе международной финансовой группы Société Générale. В этом году главным акционером банка стала российская группа «Интеррос» (основана предпринимателем Владимиром Потаниным).

Накануне под санкции Минфина США оказался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В списке также значатся бизнесмен Владимир Потанин и члены его семьи, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, глава РЖД Олег Белозеров, губернаторы Курской области, Брянской области, Красноярского края, Московской области и Калининградской области.