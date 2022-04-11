Росбанк покупает совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин

Финансовая организация работает в штатном режиме

Французская группа Societe Generale объявила о прекращении своей банковской и страховой работы в России. Об этом сообщается на сайте организации. В эту группу входит Росбанк. Он представлен в Челябинске пятью отделениями и десятью банкоматами.

По данным Societe Generale, акции французской группы в Росбанке продадут российской инвестиционной компании «Интеррос». Ее владелец — Владимир Потанин. В группу «Интеррос» сейчас входят «Норильский никель», горный курорт «Роза Хутор» в Сочи и «НПО Петровакс фарм» (разработчик препаратов «Гриппол плюс» и «Полиоксидоний»). Также Владимир Потанин является учредителем благотворительного фонда и председателем попечительского совета Эрмитажа.

«Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании „Интеррос Капитал“, предыдущему акционеру Росбанка. Благодаря этому соглашению, достигнутому после нескольких недель интенсивной работы, финансовая группа эффективно и упорядоченно выведет свои активы из России, обеспечив при этом продолжение деятельности для своих сотрудников и клиентов», — отмечается в пресс-релизе французской группы.

Группа «Интеррос» создала Росбанк в 1998 году. В 2006-м российская компания и французская банковская группа Societe Generale договорились о партнерстве в развитии бизнеса. Спустя два года французы получили контрольный пакет акций Росбанка, а в 2014-м стали владеть им полностью. Теперь Росбанк возвращается к своему учредителю.

«По условиям сделки „Интеррос“ обеспечит преемственность управленческой команды Росбанка во главе с председателем правления Ильей Поляковым. Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России и продолжит следовать высоким международным стандартам корпоративного управления и управления рисками в своей работе. Росбанк имеет один из самых высоких показателей норматива достаточности капитала среди российских банков, и мы убеждены в своей способности обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание клиентов в широкой сети отделений и многофункциональных цифровых каналах. В составе „Интеррос“ Росбанк обеспечит непрерывность деятельности и реализует потенциал для дальнейшего развития вместе со своими клиентами», — сказано в сообщении Росбанка.

В пресс-службе «Интерроса» уточняют, что условия сделки по покупке Росбанка согласовала правительственная комиссия по контролю над осуществлением иностранных инвестиций в России. Сделку закроют после получения разрешений от надзорных органов. Произойдет это в течение нескольких недель.

На фоне сообщений о продаже Росбанка компании «Интеррос» акции финансовой организации в начале торгов на Московской бирже 11 апреля подорожали почти на 40% — до 95,4 рубля за штуку. Это максимальное значение с марта 2013 года.