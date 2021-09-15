Росавтодор продлит трассу Казань — Екатеринбург до Челябинска

Работы должны завершить к 2024 году

Продлением трассы Казань — Екатеринбург до Челябинска и Тюмени займется Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). «Автодор» не принимает участие в этом проекте, сообщил «РИА Новости» глава госкомпании Вячеслав Петушенко во время брифинга на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

«Это проект, который реализует Федеральное дорожное агентство, лучше спросить у них. До Екатеринбурга — мы делаем, дальше — ФДА», — сказал он, отвечая на вопрос о продлении трассы Казань — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», решение о продлении трассы от Москвы через Казань и Екатеринбург до Челябинска и Тюмени было озвучено президентом Владимиром Путиным в июле этого года. Проектом предусмотрено создание платной скоростной автодороги, которая свяжет несколько регионов со скоростными трассами европейской части страны.

Изначально предполагалось построить трассу от Москвы до Казани. В апреле во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин поручил продлить дорогу до Екатеринбурга. Позже было решено довести трассу до Челябинска и Тюмени. Известно, что на участке между Казанью и Екатеринбургом новая дорога пройдет по М-7 и частично будет бесплатной.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, стоимость проекта составит 200—250 млрд рублей. Завершение строительства запланировано на 2024 год.