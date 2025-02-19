Росавиация аккредитовала центр испытаний оборудования для аэропортов в Челябинске

Эксперты проверяют новые комплексы по противодействию БПЛА «Сфера»

Региональный испытательный центр челябинского радиозавода «Полет» прошел проверку Росавиации. Эксперты подтвердили, что оборудование позволяет эффективно проводить испытания светосигнального оборудования и наземных аэродромных комплексов. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе предприятия.

Центр радиозавода «Полет» не имеет аналогов в регионе. Там испытывают продукцию предприятия, занимающиеся выпуском аэронавигационного оборудования. Среди основных — испытания изделий на воздействие повышенных температур до +65 градусов, пониженных до −65 градусов, повышенной влажности до 98%, пониженного атмосферного давления до 90 миллиметров ртутного столба, а также на виброустойчивость и работоспособность при механических ударах.

Для этого в центре есть необходимые климатические камеры холода и тепла, вибростенды, а также специальные камеры, предназначенные для проведения испытаний на воздействие атмосферных конденсированных осадков. Экстремальные условия позволяют определить исправность электропроводки.





В помещение камеры объемом до 200 кубических метров помещается аппаратура и воссоздаются условия воздействия инея и росы. Срок проверки или условия выдержки для каждого изделия разные, в зависимости от требований заказчика. После испытаний всю аппаратуру обязательно проверяют в нормальных условиях и переходят к следующему этапу проверки. Обычно весь цикл состоит минимум из пяти испытаний.





«Конечно, большая часть изделий, которые проверяются в центре, — это радиолокационное оборудование „Полета“. Каждое изделие из нашей продуктовой линейки мы повторно проверяем раз в пять лет, его узлы и блоки тестируются чаще. Обязательный проверочный цикл проводится и для новых комплексов „Сфера“, которые эффективно противодействуют беспилотным летательным аппаратам. Кроме климатических испытаний предъявляются высокие требования к прочности аппаратуры, ведь зачастую транспортировать ее приходится на тысячи километров как в пределах Российской Федерации, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья», — отмечает генеральный директор АО «ЧРЗ „Полет“» Алексей Науменко.

С начала 2025 года объем заказов в центре испытаний увеличился. Сегодня он работает с максимальной загрузкой.