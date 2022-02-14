РГС Банк внедрил системы автоматизации от компании FIS

Заявки на автокредит можно будет оформить быстрее

РГС Банк (входит в группу банка «Открытие») запустил конвейер автокредитования и систему управления партнерами на базе конструктора бизнес-приложений — платформы FIS Platform. Созданная платформа полностью поддерживает сквозной процесс автокредитования, от оформления заявки до выдачи кредита, и содержит в себе все необходимые программные модули.

Модуль оформления заявки с кредитным калькулятором дает возможность производить подбор по первичным параметрам любого продукта по автокредитованию с учетом предложений сервисных и страховых услуг. Модуль автораспознавания позволяет идентифицировать прикладываемые документы клиентов и значительно сокращает время оформления заявки. Модуль рисков содержит в себе гибкую и настраиваемую силами специалистов банка систему принятия решений по заявкам клиентов. Кроме этого, в рамках реализации проекта создан уникальный на рынке модуль управления партнерами, который позволил автоматизировать взаимоотношения со всеми контрагентами банка.

«РГС Банк входит в топ-5 ключевых игроков рынка автокредитования России и является самым быстрорастущим банком в данном сегменте. Объем кредитных заявок составляет порядка 5 тысяч в день, а количество проверок по ним достигает десятки тысяч. При этом система автоматизации кредитного процесса от FIS способна без сбоев обрабатывать более 50 тысяч заявок ежедневно, что для нас особенно важно, учитывая объемы бизнеса. На сегодняшний день на решение FIS полностью переведена вся сеть, мы создали „с нуля“ службу верификации, на 20% уменьшили время оформления заявки и на 27% сократили время выдачи кредитов, за счет чего вышли на уровень лучших рыночных практик и значительно повысили лояльность наших клиентов-автолюбителей», — отмечает Марина Дембицкая, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

«Разработка системы заняла девять месяцев, еще шесть — миграция данных из прежней платформы и поэтапное переключение с июля 2021 года всех региональных представительств с одного решения на другое (с параллельными непрерывными доработками под меняющиеся потребности динамично развивающегося бизнеса автокредитования РГС Банка). С ноября 2021 года вся сеть РГС Банка в 88 городах в 64 регионах РФ переключена на решение FIS. Данный проект стал самым крупномасштабным для нашей компании за последние годы», — говорит управляющий партнер FIS Кирилл Пивоваров.