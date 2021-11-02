РГС Банк повысил ставку по вкладу «Подушка безопасности» до 8,6% годовых на платформе Финуслуги

Спецпредложение действует до конца года

РГС Банк предложил повышенную ставку до 8,6% по вкладу «Подушка безопасности». Специальное предложение действует до конца года для пользователей платформы личных финансов Финуслуги Московской биржи.

Вклад «Подушка безопасности» открывается полностью онлайн и не требует визита в офис банка. Денежные средства можно разместить на срок 91, 181, 367 и 732 дня. Минимальная сумма депозита — 30 000 рублей. Частичное снятие и пополнение вклада не предусмотрены. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 6,5% годовых при сроке вклада 91 день, 8,1% — при сроке вклада 181 и 732 дня и 8,6% — при сроке вклада 367 дней.

«Стоит отметить, что в связи с ужесточением антиковидных ограничений многие клиенты могут столкнуться с трудностями при личном посещении отделений банка. Однако в сложившейся экономической ситуации формирование накоплений на выгодных условиях актуально как никогда. В связи с этим возможности платформы Финуслуги позволяют комфортно и безопасно подобрать на портале наиболее выгодное финансовое предложение, в том числе и наш вклад „Подушка безопасности“, не выходя из дома. При этом дистанционное оформление вклада не только упрощает коммуникацию с банком, но и позволяет получить гораздо более выгодную ставку. Особенно интересен данный формат для наших новых клиентов, которые могут открыть вклад с повышенной ставкой сразу же после регистрации и идентификации на платформе и не зависеть от точки продаж банка в регионе проживания», — сообщила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

«На платформе Финуслуги можно выбирать и открывать вклады на выгодных условиях онлайн в режиме 24/7 без визита в офис. Сегодня РГС Банк, который недавно присоединился к платформе, предлагает клиентам Финуслуг открыть вклад с высокой ставкой. Надеемся на развитие сотрудничества и появление новых возможностей для наших пользователей», — отметил Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи.