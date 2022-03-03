РГС Банк повысил доходность по карточным продуктам в рублях до 15%

Предусмотрены бесплатное пополнение и снятие наличных в партнерской сети банкоматов

РГС Банк повысил размер процентов, начисляемых на остаток по Активной карте до 10%, а по Доходной карте в рублях — до 15% годовых. Изменения коснулись действующих и архивных карточных продуктов.

Доходная карта — цифровой аналог накопительного счета, разработанный специально для получения повышенного дохода. Карта позволяет получать доход на остаток без процентных потерь при движении денег по счету.

Активная карта для социальных выплат выпускается на премиальном пластике Мир Продвинутая и является универсальной: ее можно использовать в качестве сберегательной с опцией начисления процентов на остаток и как расчетную с повышенным cashback до 3% в категориях «медицина» и «авто». По картам Мир доступно приложение Mir Pay для оплаты смартфоном на базе Android. При этом держателям карты доступна услуга страхования от несчастного случая с возможностью дистанционного оформления юридических и медицинских консультаций, а также защита карты. Карту можно открыть в любом офисе РГС Банка по паспорту и пенсионному удостоверению либо другому документу, подтверждающему предоставление льготы или социального пособия.

По карточным продуктам предусмотрены бесплатное пополнение и снятие наличных в партнерской сети банкоматов (ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), «Альфа-Банк»).

«Среди основных преимуществ Доходной и Активной карты сегодня — высокие проценты на остаток по счету, сравнимые с доходностью по классическим срочным вкладам. Отличное продуктовое предложение, позволяющее не беспокоиться за сохранность своих вложений в период волатильности рынков», — отметили в пресс-службе РГС Банка.