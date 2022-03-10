РГС Банк повысил доходность накопительных счетов до 23,3%

Открыть счет можно только в российской национальной валюте

Банк для автомобилистов РГС Банк заявил о повышении максимальной доходности по накопительному счету «Автомобилист 2.0» до 23,3% годовых. Также увеличена процентная ставка по архивным накопительным продуктам финансовой организации: по накопительному счету «Автомобилист» — до 23,3% годовых и по накопительному счету «Для своих» — до 20% годовых.

Открыть накопительный счет «Автомобилист 2.0» в РГС Банке можно только в российской национальной валюте. При этом клиент может активно управлять своими средствами: пополнять счет и совершать расходные операции. Ставка в размере 20% будет начисляться ежедневно на остаток от тысячи рублей. Проценты выплачиваются и капитализируются ежемесячно. При расходных операциях по дебетовой карте «АвтоДрайв» базовая доходность может быть увеличена на один процент, а с учетом капитализации доходность по НС составит 23,3%.

Накопительный счет «Автомобилист 2.0» клиенты могут открыть как в офисе финансовой организации, так и самостоятельно на сайте банка, через мобильное приложение или на маркетплейсе #банкавто. Чтобы получить доступ к онлайн-сервисам, необходимо открыть любую карту РГС Банка, которая станет ключом к обслуживанию в дистанционном формате и продуктам кредитно-финансовой организации. Заказать карту можно на официальном сайте банка или автомаркета #банкавто. Доставка осуществляется более чем в двухстах городах Российской Федерации.

Чтобы получить данные по актуальной ставке накопительного счета, необходимо сформировать выписку по НС на сайте или в мобильном приложении РГС Банка.