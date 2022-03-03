РГС Банк повысил доходность накопительных счетов до 20,7% годовых

Также увеличена доходность по архивным сберегательным продуктам

РГС Банк, банк для автомобилистов, повысил процентную ставку по накопительному счету «Автомобилист 2.0» до 20,7% годовых. Также увеличена доходность по архивным сберегательным продуктам: до 20,7% — по НС «Автомобилист», до 18% — по НС «Для своих», до 12% — по НС «Турбо», до 10% — по НС «Онлайн».

Накопительный счет «Автомобилист 2.0» открывается в рублях. Клиент может активно пользоваться средствами, пополняя счет или совершая расходные операции. Ставка 18% начисляется на ежедневный остаток по счету от 1000 рублей, проценты выплачиваются и капитализируются ежемесячно. При расходных операциях по дебетовой карте «АвтоДрайв» базовая ставка может быть увеличена на 1%, а с учетом капитализации максимальная ставка по счету составит 20,7%.

Сберегательный счет «Автомобилист 2.0» можно открыть как в отделении банка, так и дистанционно: на сайте, в интернет-банке, мобильном приложении или на маркетплейсе #банкавто. Для доступа к онлайн-сервисам достаточно иметь любую карту РГС Банка — ключ к дистанционному обслуживанию и целому перечню финансовых продуктов. Ее можно заказать на сайте РГС Банка или автомаркета #банкавто с доставкой более чем в 200 городах России.

Информацию по актуальной ставке накопительного счета в интернет- и мобильном банке можно увидеть, сформировав выписку по накопительному счету.