Реже заказывали лекарства и больше тратили на спорт: что покупали челябинцы этим летом

Повышенный спрос в минувшие месяцы был также на еду, гостиницы и билеты

Прошедшим летом 2022 года жители Челябинской области реже покупали лекарства и больше денег тратили на хобби и спорт. Об этом свидетельствуют данные Сбербанка о покупках жителей региона через интернет. В исследовании учитывались все платежи на онлайн-площадках Челябинска и Челябинской области, подключенных к интернет-эквайрингу Сбера.

В течение трех летних месяцев южноуральцы на 20% реже приобретали лекарства, чем в период с января по май этого года. Одновременно с этим почти в два раза выросло число дистанционных платежей за товары и услуги, связанные со спортом, активным досугом и хобби. Также из исследования видно, что через дистанционные сервисы часто заказывали доставку еды. При этом блюдам из ресторанов (7,6 тыс. операций) жители Челябинской области предпочитают фастфуд (108 тыс. операций).

Судя по статистике, южноуральцы стали чаще оплачивать через интернет строительно-подрядные работы. Летом количество совершенных онлайн-операций выросло на 36% по сравнению с январем-маем. В два раза увеличилось количество онлайн-платежей за гостиничные номера, а количество операций по покупке железнодорожных и авиабилетов выросло на 58%. Всего за три летних месяца жители Челябинска и Челябинской области оплатили дистанционные покупки более 2 млн раз.

«Делать покупки в интернете стало для нас нормой жизни: мы не только заказываем продукты в онлайн-магазинах, но и планируем путешествия, ищем и оплачиваем услуги подрядчиков, покупаем обучающие курсы. Сегодня благодаря банковским сервисам онлайн-оплата доступна в любых каналах: на сайтах интернет-магазинов, в соцсетях, приложениях и мессенджерах», — отмечает председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В Сбербанке отмечают рост популярности безналичных платежей среди населения страны и региона. Ориентируясь на это, банк постоянно расширяет возможности для совершения таких операций.

«С каждым годом мы отмечаем все большую популярность безналичных платежей среди населения. Ориентируясь на потребности клиента, банк постоянно расширяет их возможности: сегодня оплатить товар или услугу можно практически во всех торговых точках. Преимущества получают все участники сделки — и продавцы, и покупатели. Юридическим лицам эквайринг помогает увеличить поток клиентов за счет скорости обслуживания и минимизирует риск получения фальшивых банкнот. Для покупателей одним из плюсов безналичных расчетов является участие в бонусной программе „СберСпасибо“. Участник программы копит на карте бонусы, которые зачисляются с каждой покупки при безналичном расчете за товары и услуги. До 99% от суммы в чеке можно рассчитаться бонусами у партнеров банка», — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

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