Ревизоры проверят министерство общественной безопасности Челябинской области

Сотрудники КСП региона изучат расходы ведомства

Специалисты Контрольно-счетной палаты Челябинской области в рамках плана работ на 2024 год проверят министерство общественной безопасности региона. В частности, они изучат правомерность расходов на выплаты персоналу и на госзакупки товаров, сообщили в пресс-службе КСП области.



Специалисты КСП проведут проверку соблюдения требований бюджетного законодательства при формировании и финансовом обеспечении государственных заданий подведомственных учреждений. Они также изучат правомерность расходов на выплату персоналу и расходы министерства на госзакупки товаров и услуг.

«Объем проверяемых средств составит более 550 миллионов рублей», — добавили в пресс-службе.

Мероприятие пройдет в рамках плана работ КСП на 2024 год.