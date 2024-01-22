Ревизоры проверят Госархив Челябинской области

Специалисты изучат расходы учреждения

Ревизоры приступили к проведению планового контрольного мероприятия в Государственном учреждении «Объединенный государственный архив Челябинской области». За 2022 и 2023 годы расходы составили 194,29 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.



Объем проверяемых средств за 2022 год составляет 96,29 миллиона рублей, а за 2023 год — 98 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе.

Специалисты изучат анализ формирования и выполнение государственного задания в разрезе видов услуг и работ, правомерность расходов на выплаты работникам. Ревизоры также проверят обоснованность расходов, в том числе соблюдение порядка закупки работ и услуг.

В программу мероприятий также включена проверка использования и учета имущества, находящегося в государственной собственности региона и земельных участков, находящихся в пользовании учреждения.

Проверка пройдет в рамках плана работ КСП области за 2024 год.