Рестораны в Челябинске каждую неделю переписывают меню из-за нестабильных цен

Для экономии заведения перестали печатать прайс-листы

Из-за нестабильных цен на продукты в ресторанах Челябинска каждую неделю переписывают меню. Многие заведения отказались от распечатанных прейскурантов, чтобы экономить на полиграфии. Гостям предлагают ознакомиться с ассортиментом блюд на сайте по QR-коду. Об этом представители отрасли рассказали корреспонденту Bfm74.ru.

По словам рестораторов, когда сняли коронавирусные ограничения, жители Челябинска стали активно посещать заведения общепита. Но потребительское поведение изменилось: люди стали экономить, и средний чек стал меньше. При этом на фоне санкций продукты подорожали. Теперь в общепите вынуждены находить баланс: не повышать цены настолько, чтобы оттолкнуть гостей, и не держать их низкими, чтобы не разориться на закупе продуктов.

«Рост цен ощущается очень остро. Многие иностранные поставщики ушли, а российские производители за продукцию не очень хорошего качества загибают невероятные цены. Более того: некоторых продуктов приемлемого качества просто нет на рынке. В Челябинской области, например, совсем нет лосося. Потребители хотят видеть эту рыбу в меню, у нас много популярных блюд из этой рыбы. Раньше были поставки из Мурманска. Теперь их просто не стало. Можно купить филе чилийского лосося, но он сомнительного качества. Куда пропала рыба, непонятно», — рассказывает владелица ресторанов Redactor, Tortillas & Grill и кондитерской Bonbon Татьяна Заславская.

Челябинские рестораторы рассчитывают, что в сентябре после возвращения горожан из отпусков трафик в заведениях вырастет, а вместе с ним и выручка. Удается ли сохранять рентабельность заведений, читайте на сайте Bfm74.ru.