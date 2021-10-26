Ремонтировать дорогу в Джабык будет скандальный челябинский подрядчик

На торги с ценой контракта почти в полмиллиарда рублей заявился только «Уралдорстрой»

Победителем аукциона на капитальный ремонт автодороги Фершампенуаз — Париж — Джабык признана компания «Уралдорстрой» (ранее ООО «ЯКК»), сообщает сайт госзакупок. Она получила контракт по начальной цене в 465,7 млн рублей, поскольку больше на торги не заявилась ни одна организация.



Ранее организованный аукцион на строительство дороги в Джабык был приостановлен Челябинским УФАС в связи с выявленными нарушениями в конкурсной документации. В нем приняли участие компания «Уралдорстрой» и ООО «Союз Автодор» из Ивановской области. Победителем признали «Уралдорстрой» с предложением на 2,3 млн ниже начальной цены — 463,5 млн рублей, однако по требованию антимонопольной службы торги приостановили до исправления нарушений.

«Уралдорстрой» — новое наименование хорошо известной на Южном Урале компании в сфере дорожного строительства ООО «ЯКК», владельцем и директором которой является Нвер Колозян. Фирма работает на рынке муниципального заказа с 2012 года. Подрядчик выполнял 78 контрактов на общую сумму 1,4 млрд рублей.

В мэрии Челябинска неоднократно предпринимали попытки для включения ООО «Уралдорстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. По данным администрации, в 2019 году компания предоставила поддельную банковскую гарантию при участии в конкурсе на ремонт дорог. В 2021 году подрядчик заявился на два аукциона, но указал ложные сведения о наличии производственных мощностей. Мэрия дважды просила антимонопольное ведомство отстранить компанию от торгов. УФАС отказало и в 2021 году обязало комитет дорожного хозяйства заключить контракт на ремонт дорог с «Уралдорстроем».

Заказчиком работ по строительству дороги в Джабык выступает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Проектную документацию разрабатывало ООО «Арион» из Уфы. Согласно материалам, дорога протяженностью 19 км будет двухполосной. Ширина полосы движения составит 3 м, проезжей части — 6 м, пешеходной части — 2 м. Вид покрытия — асфальтобетон.