Рельсы ЧМК используются для ремонта трамвайных путей в Челябинске

За время реконструкции заменят более 9 км путей

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») начал отгрузку рельсов для ремонта трамвайных путей Челябинска, сообщили в пресс-службе предприятия.

За время реконструкции в Челябинске заменят свыше 9 километров трамвайных путей. Первые работы начали на участке Свердловского проспекта от улицы Курчатова. Большую часть старых рельсов длиной 12,5 метра заменят 25-метровыми. Чем больше длина каждого рельса, тем меньше сварных стыков при укладке, а значит, во время движения вагоны будут производить меньше шума.

«С момента запуска производства трамвайных рельсов мы уже поставили их заказчикам из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Липецка и Республики Беларусь. Мы рады, что рельсовая продукция ЧМК находит применение в Челябинске и сделает трамвайное движение в городе лучше», — рассказал директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.

Рельсобалочный стан ЧМК — современное производство высококачественного фасонного и рельсового проката. На стане выпускаются различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров и других профилей для строительства и машиностроения. В производстве используются последние мировые разработки в области прокатки, закалки, отделки и контроля качества проката.