Регоператор по сбору мусора в Кыштыме нарушил закон о защите конкуренции

Организация заключила несколько договоров без аукционов

Компания «Спецсервис» нарушила требования законодательства. К такому выводу пришла челябинская антимонопольная служба. «Спецсервис» является региональным оператором по сбору и вывозу мусора с территории Кыштымского кластера. В него входят Каслинский и Аргаяшский районы, Озерский, Кыштымский и Снежинский городские округа.

По данным УФАС, «Спецсервис» в 2021 году не провел аукционы, чтобы выбрать фирмы для транспортировки мусора, а сразу заключил с ними договоры на общую сумму 2 млн рублей. Это является нарушением закона о защите конкуренции.

«Избрание заказчиком способа закупки, который повлек за собой необоснованное ограничение круга потенциальных участников, нарушает принципы осуществления закупочной деятельности и положения закона о защите конкуренции. Действия ООО „Спецсервис“ могли привести к негативным последствиям для конкуренции вследствие создания препятствий доступу на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам — операторам по обращению с ТКО», — подчеркнули в пресс-службе Челябинского УФАС.

Антимонопольная служба потребовала от «Спецсервиса» прекратить нарушение закона и злоупотребление доминирующим положением в сфере обращения с мусором, ведь она единственная занимается сбором отходов в Кыштымском кластере.