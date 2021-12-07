Регистрируемая безработица в Челябинской области за год сократилась в три раза

Региональный рынок труда вернулся к доковидным показателям

В Челябинской области зарегистрировано 20,2 тыс. безработных южноуральцев, что в 3,2 раза меньше аналогичного уровня 2020 года. По данным на 1 декабря, уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 1,09%.

«Есть сезонный рост безработицы с ноября 2021 года, но он продиктован высвобождением работников строительной отрасли, сельского хозяйства, сферы логистики. К тому же в период нерабочих дней службы занятости принимали заявления, в том числе в онлайн-формате, но при этом трудоустраивали меньше людей, так как требовалось дополнительное согласие работодателя. Поэтому в ноябре мы видим небольшой прирост по безработице технического характера», — пояснил начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

По его словам, в конце года показатель по общей безработице в Челябинской области составит 3,6% (65 тыс. человек), что является рекордно низким значением, поскольку в доковидные годы он достигал 5%.

«В других регионах УрФО показатели по общей безработице выше: по данным Росстата, в Курганской области — 7,6%, в Тюменской области — 4%, в Свердловская область — 3,7%. По уровню регистрируемой безработицы в Челябинской области сохраняются доковидные значения: если на конец 2019 года, на который мы ориентируемся, уровень регистрируемой безработицы составлял 1,1%, то на начало ноября 2021 года — 1% (на 1,1 тыс. человек меньше, чем в 2019 году), при этом положительные тенденции на рынке труда сохраняются», — говорит Владислав Смирнов.

Одним из трендов рынка труда в 2021 году стало значительное увеличение числа вакансий от работодателей. Сегодня в областном банке насчитывается 42,1 тыс. вакансий, что на 30% больше, чем в начале года. В четыре раза снизился в течение 2021 года коэффициент напряженности на рынке труда. В этом году 147 организаций уведомили об увольнении 2,1 тыс. человек. Массовое высвобождение сотрудников планируют только 12 предприятий (в 2020 году — 30 предприятий хотели уволить 1,7 тыс. человек). Многие предприятия проводят реорганизацию, и для них уведомления о сокращении сотрудников являются по большей части техническим моментом.

«С декабря 2021 года по март 2022-го, по нашим оценкам, реально потерять работу могут 507 человек, но и этот показатель установлен нами „с запасом“, поскольку в ряде случаев работодатель еще не принял окончательного решение о высвобождении сотрудников», — пояснил Владислав Смирнов.

В январе — ноябре 2021 года заявлено вакансий работодателями на 20% больше уровня прошлого года (140 тыс.), что является рекордным показателем для Челябинской области. Рост средней зарплаты по вакансиям составил 14,4%. В отрасли сельского хозяйства средняя зарплата выросла на 27% (2,6 тыс. вакансий), по обрабатывающим производствам — на 38% (почти 10 тыс.), строительстве — на 7% (2,7 тыс. вакансий), в торговле — на 18% (4 тыс.), общепите — на 11% (1,3 тыс.). При этом в общепите число вакансий практически удвоилось к уровню прошлого года.

Ниже областного показателя уровень регистрируемой безработицы в Челябинске (0,8%), Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Кыштыме, Снежинске, Трехгорном, Копейске — это основные точки концентрации населения и рабочих мест.

«В этом году в службу занятости Челябинска обратилось 38 тыс. человек, что в два раза больше, чем в 2020 году. В Центре занятости населения Челябинска зарегистрировано в качестве безработных порядка 6 тыс. граждан (с учетом Сосновского района и Копейска), что в 5,5 раза меньше, чем год назад. Заявлено 19 тыс. вакансий, порядка 10 вакансий приходится на двух человек, то есть гражданам есть из чего выбрать. За 2021 год 12,5 тыс. человек нашли работу, при этом мы отмечаем рост регистрации самозанятых — более 600 человек», — сообщила директор Центра занятости населения Челябинска Марина Никонова.

Наиболее востребованы в Челябинской области сегодня рабочие руки в производственных отраслях и строительной сфере, также требуются полицейские, судебные приставы, учителя и врачи. По словам Владислава Смирнова, в Челябинской области сегодня активно строят и открывают новые детсады, школы, поэтому рост вакансий в сфере образования вполне закономерен. Врачи востребованы в связи с пандемией. Часть вакансий в этих отраслях планируется закрыть по программе «Соотечественники», в ближайшее время на региональном уровне обсудят предоставление дополнительных преференций для тех, кто намерен вернуться на ПМЖ в Челябинскую область.

В отличие от врачей и учителей, которые очень востребованы в регионе, в Челябинской области в два раза больше насчитывается безработных юристов, чем вакансий по этой профессии, в 4,5 раза больше безработных экономистов, чем предложений об их трудоустройстве. Такой перекос — последствие ажиотажного платного приема в местные вузы по этим специальностям несколько лет назад, считают кадровики.

Ранее начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов рассказал в интервью ИА «Первое областное», как рынок труда адаптировался к пандемии коронавируса.

