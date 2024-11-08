РЭФ: в Челябинской области могут ввести автоматическую упрощенную систему налогообложения

Это позволит облегчить процесс открытия и работы малого бизнеса

В Челябинской области могут ввести автоматическую упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом на пленарной дискуссии «МСП: от малого — к среднему, от среднего — к большому» II Русского экономического форума в Челябинске сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Чтобы и дальше стимулировать развитие микробизнеса, в Челябинской области предлагается ввести автоматическую упрощенную систему налогообложения, что должно снизить риски и упростить процесс открытия ИП», — сообщил Александр Калинин.

Поддержка МСП имеет важное значение для экономики. Однако доля малого и среднего бизнеса в ВВП России остается ниже, чем в других странах, что указывает на необходимость увеличения их вклада в экономику.

«Одна из эффективных мер поддержки — государственные закупки у малого и среднего бизнеса. Доля таких закупок должна составлять не менее 25% от всех закупок госкомпаний, 20% из которых должны проводиться на специализированных аукционах и закупках для МСП. Этот метод субсидирования эффективен и не требует возврата средств», — считает депутат Государственной думы Владимир Павлов.

Участники дискуссии РЭФ-2024 обсудили федеральный проект по поддержке нового предпринимательства.

«Проект нацелен на качественное изменение структуры сектора МСП, он поддерживает предприятия, работающие в более производительных отраслях, обеспечивая их переход в более высокие категории и способствуя их росту», — уточнила замдиректора Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Наталья Шаманская.

Эксперты сошлись во мнении, что создание инфраструктуры поддержки, включая центры «Мой бизнес» и экспортные центры, сыграло ключевую роль в развитии МСП. За последние шесть лет было создано множество новых инициатив, которые способствовали увеличению числа субъектов МСП по всей стране.