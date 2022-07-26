Red Wings отменила прямые авиарейсы между Челябинском и Алма-Атой

Перевозчик не объясняет свое решение

Авиакомпания Red Wings, являющаяся базовым перевозчиком челябинского аэропорта, отменила прямые рейсы между Челябинском и Алма-Атой — южной столицей Казахстана. Информацию корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили в кол-центре перевозчика, не поясняя причины решения.

Рейсы из Челябинска в Алма-Ату Red Wings планировались в срок с 17 июля по 23 октября. Полеты должны были выполняться на самолетах Sukhoi SupetJet100 по воскресеньям.

«Крупнейший и самый привлекательный для туризма город Казахстана станет третьим международным направлением Red Wings из „Баландино“ и прекрасно дополнит маршрутную сеть базового аэропорта», — сообщалось в анонсе нового направления.

Сейчас рейсов в Казахстан из Челябинска нет, билеты не продаются. Судя по сообщениям в официальной группе Red Wings, один рейс в Алма-Ату все-таки состоялся. Обратного же вылета не было. Деньги за аннулированные билеты пассажирам вернули.

Перевозчик официально не комментирует решения по отмене рейсов. Причин может быть две — дороговизна билетов (по прежним данным, стоимость в одну сторону доходила до 43 тыс. рублей) и низкий спрос (ранее из-за этого отменили рейсы из Челябинска в Уфу).