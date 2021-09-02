Red Wings не планировала рейсы из Челябинска в Египет

Авиасообщение с африканской страной Россия возобновила в начале августа

Авиакомпания Red Wings, базовый перевозчик челябинского аэропорта, не планировала выполнять рейсы из столицы Южного Урала в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе организации.

«Обращаем внимание, что Red Wings не анонсировала полеты из Челябинска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, не открывала и не анонсировала продажи билетов. Рейсов в Египет из Челябинска не было в расписании авиакомпании», — заявили ИА «Первое областное» в Red Wings.

Напомним, что во второй половине августа пресс-служба челябинского аэропорта сообщала, что с 30 августа авиакомпания Red Wings планирует начать выполнение прямых рейсов на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Разрешение на перелеты по пять раз в неделю Росавиация выдавала перевозчику 17 августа. Однако, как выяснилось, отправлений из Челябинска Red Wings все же не планировала.

Авиасообщение с Египтом восстановлено в начале августа. Сразу после этого Росавиация начала выдавать допуски на полеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Из Челябинска имеют право летать «Сибирь», «Россия», «Уральские авиалинии», Azur Air, I Fly, Royal Flight, Nord Star, Red Wings, «Северный ветер». Однако размещение на полеты не означает начало их выполнения.