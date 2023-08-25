realme 5 лет: история «чемпионского» бренда

Как молодая компания стала одним из самых успешных производителей смартфонов на рынке

В 2023 году компания realme отмечает пятую годовщину со дня основания. Несмотря на свою молодость, бренд хорошо известен во всем мире. Устройства realme пользуются популярностью в различных регионах присутствия компании.

Рекорды по всему миру

Первые успехи бренд отметил уже вскоре после выхода на свой первый рынок, Индию: всего спустя полгода realme занял второе место по онлайн-продажам в этой стране. В 2020 году realme получил звание самого быстрорастущего бренда смартфонов в мире: компания превысила 1 млн продаж смартфонов в неделю быстрее, чем любой из ее конкурентов на рынке.

На сегодняшний день у realme более 160 млн пользователей, а продукция компании представлена на более чем 60 рынках, в число которых входят Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. В 30 странах realme вошла в топ-5 всего за три года с момента своего основания. А в июле 2022 года компания вошла в тройку лидеров по продажам смартфонов в России.

Стильные и высокотехнологичные смартфоны realme ориентированы на активных и молодых пользователей.

Яркие новинки

Все смартфоны realme отличаются стильным, современным дизайном и высокой производительностью. При этом у компании есть устройства разных ценовых категорий, соответствующие различным потребностям и предпочтениям пользователей.

Например, модель realme GT3 — смартфон с рекордно скоростной зарядкой SUPERVOOC мощностью 240 Вт, полностью заряжающей смартфон менее, чем за 10 минут, и передовыми техническими характеристиками, с накопителем емкостью 1 ТБ, 16 ГБ оперативной памяти и флагманским процессором Snapdragon 8+ Gen 1. У гаджета современный экран Ultra AMOLED с максимальной частотой 144 Гц и камера высокого разрешения Sony IMX 890 50 Мп с оптической и цифровой стабилизацией изображения, с помощью которой можно создавать фото и видео высокого качества при любых условиях. Дизайн смартфона отражает его высокую производительность: через прозрачное стекло на тыльной стороне устройства видны элементы смартфона и интерактивный RBG-интерфейс, вдохновленный подсветкой игровых ПК.

Модели realme 11 Pro и 11 Pro+ — последние пополнения популярной номерной серии realme. Эти гаджеты сразу же привлекают внимание благодаря своему премиальному корпусу из экокожи от от бывшего дизайнера GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто. Также устройства получили флагманский изогнутый экран с частотой 120 Гц и процессор последнего поколения MediaTek Dimensity 7050. Эти смартфоны позволят пользователям запечатлеть все важные моменты и воплотить любые креативные идеи благодаря передовому блоку камер. Realme 11 Pro+ получила основной модуль Samsung ISOCELL HP3 со сверхвысоким разрешением 200 Мп, оптической стабилизацией изображения и функцией 4х-кратного SuperZoom. Модель realme 11 Pro тоже имеет камеру высокого разрешения 100 Мп с оптической стабилизацией изображения и функцией ProLight.

Модель C53 — яркая иллюстрация того, на что способны смартфоны по доступной цене. Устройство получило единственную в своем ценовом сегменте быструю зарядку 33 Вт, до 12 ГБ динамической оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также корпус Ultra Slim толщиной всего 7,49 мм. Стоимость модели C53 — 13999 рублей.