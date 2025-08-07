Перспективы производства в Миассе обсудили участники заседания Союза промпредприятий «За развитие Миасса»

Алексей Текслер отметил важность достижений машиностроительного комплекса

Губернатор Алексей Текслер сегодня, 7 августа, выступил на открытом заседании Союза промышленных предприятий «За развитие Миасса». В ходе встречи с представителями машиностроительных предприятий Миасского городского округа обсуждались актуальные вопросы развития промышленности и экономики территории. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона отметил знаковые события для Миасса, включая присвоение почетного звания и открытие нового конвейера на автозаводе «Урал».

«Этот год стал для Миасса богатым на знаковые события. Прежде всего, это присвоение высокого звания «Город трудовой доблести» 15 января. Кроме того, достигнуты значительные успехи как в экономике и социальной сфере, так и в общественно-политической жизни города. Отдельно отмечу открытие нового конвейера на «УралАЗе — это событие знаковое, своего рода рубеж. Именно такие предприятия, как УралАЗ, олицетворяют собой Миасс — город, где ковалась и куется наша победа», — пояснил Алексей Текслер.





Губернатор подчеркнул важность консолидации усилий власти, бизнеса и общества для социально-экономического развития города. Он напомнил об успешном опыте 2020 года, когда совместными усилиями удалось преодолеть управленческий кризис и стабилизировать ситуацию. Алексей Текслер призвал развивать работу в том же ключе, сохранить трудовые коллективы и продолжить инвестиции в развитие производства.

Отдельно обсуждалось участие в предстоящих выборах кандидатов от Союза промышленных предприятий и участников специальной военной операции.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что именно такие люди, которые не отступят, не подведут, не предадут, должны выходить на ведущие позиции во всех сферах, в том числе государственного, муниципального управления. И в целом мы эту политику в регионе реализуем», — подчеркнул Алексей Текслер.





Губернатор отметил положительные изменения в городе, особенно в сфере благоустройства, где реализуется множество проектов.

«Миасс демонстрирует отличную динамику развития. Город обладает совершенно уникальной атмосферой, которая позволяет развиваться большому количеству уникальных, масштабных, современных предприятий. Конечно, необходимо укреплять образовательную составляющую, и мы этим занимаемся. Есть планы дальнейшего развития в этой сфере, ведь молодежь — это будущее. Именно поэтому создаются технопарки и другие объекты. У нас много проектов и планов. Учитывая планы развития предприятий, нам предстоит еще многое сделать», — отметил Алексей Текслер.